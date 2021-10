Ballando con le Stelle, già un flirt tra due concorrenti? Rivelazione bomba

È nato già un flirt a Ballando con le stelle? Il programma inizierà il 16 ottobre e il gossip già infiamma.

Milly Carlucci sta per tornare con il suo programma, uno dei più seguiti dal pubblico italiano. Prima però che Ballando con le stelle riparta, i produttori daranno il via alla selezione del futuro cast. Riunioni e incontri sono già in programma e sono diversi i vip che si sono auto candidati e hanno espresso il desiderio di rilanciarsi sul piccolo schermo a suon di casqué.

La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle inizierà sabato 16 ottobre su Rai1 e i grandi nomi dello spettacolo, giovani promesse, protagonisti di programmi e fiction amate, sportivi, influencer vorrebbero tutti partecipare.

Ballando con le stelle, è già un flirt nel programma? La rivelazione

Ballando con le stelle non è ancora iniziato e già delle voci insinuano che sia nata la prima coppia di questa edizione. Il settimanale Gente ha pubblicato delle foto in cui i due protagonisti appaiono molto complici ed affiatati. Di chi si tratta?

Stiamo parlando della coppia di Ballando con le stelle 2021 formata da Lucrezia Lando ed Andrea Iannone, la prima è una giovanissima ballerina e coreografa reduce dalla vittoria nella scorsa edizione dello show con Gilles Rocca, il secondo invece è un pilota di MotoGP attualmente squalificato dalle gare per doping. Insomma tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando c’è un flirt?