Le anticipazioni di Love is in the air rivelano al pubblico numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni turche di Love is the air rivelano che nella puntata di lunedì 11 Ottobre la notizia del fidanzamento tra Serkan e Selin fa crollare Ceren. Ma non è tutto e le sorprese non finiscono qui, infatti, durante la serata di lancio, Piril confessa a Engin di essere incinta. Nell’episodio di martedi 12 Ottobre Eda e Deniz, portano avanti il loro piano per far ingelosire Serkan.

Deniz lo invita per un caffe’ e inventa l’origine della storia d’amore tra lui e Eda, destando i sospetti di Serkan. Erdem, intanto, per non passare il giorno di San Valentinoda solo, convolge Leyla nel folle progetto di trovare qualcuno all’ultimo minuto. In questa ricerca disperatsa, i due si giocheranno tutte le carte a loro disposizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, concorrente beccato mentre pratica autoerotismo: spunta il nome

Anticipazioni Love is in the air, Serkan è preoccupato: arriva la confessione

Negli episodi di mercoledi e giovedì, la relazione tra Engin e Pirl si sta abituando alla gravidanza di lei, non senza qualche difficolta’. Ferit tenta di ricucire il suo rapporto con Ceren, trovando solo un muro che lei ha eretto. Selin organizza una cena con Serkan, Eda e Edeniz per il giorno di San Valentino. Ceren confessa i suoi sentimenti a Deniz, e ciò provocherà una lite tra i due. Ayfer, intanto, è alle prese con l’organizzazione di una vacanza con Alexander. Nel frattempo, Melo escogita un piano per evitare che Deniz e Selin vadano alla cena, offrendo l’opportunità a Eda e Serkan di rimanere soli. Decide, percio’, di lasciare Selin chiusa in ufficio. Il piano di Melo funziona.

Nell’episodio di venerdi Eda e Serkan rimangono da soli durante la serata. La ragazza cerca di far riaffiorare i dolci ricordi dell’ultimo anno passato insieme, ma sembra che Serkan non riesca a ricordare molto. Nel corso della festa in onore di Pirl che con Engin sta per avere un bambino, Deniz fa un annuncio importante ed Eda si sposeranno.