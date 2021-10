Uomini e Donne, protagonista del Trono Over aggredito sul web: i motivi

Uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne è stato preso di mira sul web a causa del taglio dei suoi capelli. Ecco cosa e successo e la risposta del diretto interessato.

Nella puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne, Tina Cipollari aveva subito fatto irruzione nella discussione per fare delle domande ad un corteggiatore. La spumeggiante opinionista, infatti, ha riferito di non vedere da molto tempo un uomo con quella capigliatura, ovvero folti capelli rossi e ricci stile afro.

Dopo la trasmissione, però, gli spettatori si sono interessati al taglio di capelli di un altro protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, cioè Armando Incarnato. Il suo caschetto, oltre al suo personaggio, hanno fatto discutere moltissimo nelle ultime puntate, ma questa volta i fan di Uomini e Donne lo hanno sommerso di commenti e messaggi privati.

Uomini e Donne, la polemica sul taglio di capelli

Uomini e Donne, i tagli di capelli di Armando Incarnato (foto Mediaset). 1 di 3

Dopo la trasmissione Uomini e Donne, Armando Incarnato ha voluto rispondere personalmente a molti degli insulti e derisioni ricevute tramite i social. Lo ha fatto con un video, in cui sottolinea come alla sua età abbia ancora i capelli. Non è scontato, e molte delle persone che lo attaccherebbero, invece, sarebbero addirittura pelati.

Incarnato ha invitato gli spettatori della trasmissione di Maria De Filippi ad essere meno superficiali, punzeccchiandoli: “Riprendetevi, la vita è tutt’altro“. A lui interessa poco del suo aspetto fisico, e preferisce concentrarsi su altre cose, come la galanteria e l’intelligenza. Per questo motivo, ha fatto recapitare una rosa in camerino a Jessica.