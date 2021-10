Regina Elisabetta, di nuovo a Windsor per un incontro importante: che sorpresa

La Regina Elisabetta ha lasciato Balmoral per adempiere ai propri doveri. All’incontro con i membri della Royal Canadian Horse Artillery è apparsa in ottima forma

Dopo il lungo periodo trascorso al Castello di Balmoral in Scozia, si sono ufficialmente concluse le vacanze estive per la Regina Elisabetta. Difatti la Sovrana è tornata a Windsor per adempiere ai propri doveri. Qui Sua Maestà ha già incontrato i membri della Royal Canadian Horse Artillery di cui ne è Capitano generale dal 1953.

Nel corso dell’incontro, avvenuto mercoledì pomeriggio, la Sovrana ha presentato al reggimento la spada che sarà ogni anno assegnata ad un ufficiale che ha mostrato grande impegno. Elisabetta II per la prima volta è apparsa in ottima forma dopo la morte del duca di Edimburgo.

Elisabetta II è tornata a Windsor per adempiere ai propri doveri: in ottima forma

Nel corso dell’incontro avvenuto a Windsor con i membri della Royal Canadian Horse Artillery, Elisabetta II è apparsa in ottima forma. Come ha fatto però sapere suo figlio Andrea, al Palazzo la Sovrana presto avvertirà l’assenza incolmabile di suo marito Filippo venuto a mancare lo scorso aprile.

Sua Maestà solo alcuni giorni fa, quando si trovava ancora in Scozia, in occasione dell’apertura della nuova sessione del parlamento ha parlato per la prima volta in pubblico del duca di Edimburgo. La Sovrana ha ricordato i momenti spensierati vissuti con Filippo quando si rifugiavano al Castello di Balmoral. Tornata a Windsor però Elisabetta dovrà nuovamente fare i conti con la terribile assenza, ma nonostante ciò non verrà meno ai propri doveri.