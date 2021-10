Netflix, cancellata una serie TV amatissima: fan su tutte le furie

Una bruttissima notizia per tutti gli abbonati Netflix. La compagnia ha deciso di cancellare una serie TV molto amata

Tantissime novità in arrivo su Netflix. La piattaforma streaming numero uno al mondo ha da poco annunciato le novità in uscita ad ottobre, che stanno già ottenendo numeri da capogiro. Basti pensare a Squid Game, fenomeno del momento destinato a diventare lo show più visto di sempre.

Ma ci sono anche brutte notizie per gli utenti abbonati. Una delle serie TV più amate non avrà un suo seguito: stiamo parlando di Dash e Lily, simpatica commedia romantica natalizia. Dopo una sola stagione, il gigante di Reed Hastings ha deciso di mettere fine alla produzione.

Netflix, addio a Dash e Lily: i motivi della scelta

Netflix ha deciso che Dash e Lily non avrà un seguito. La simpatia commedia romantica a tema natalizio si ferma dopo una sola stagione, per via dei numeri non troppo soddisfacenti e degli obiettivi diversi che ha la piattaforma per il futuro. Già un una precedente occasione, l’ideatore Joe Tracz aveva fatto intravedere incertezza nel corso di un’intervista a TVLine. “Mi piacerebbe tornare e adattare il secondo e il terzo libro. Amo tantissimo i personaggi e la città in cui vivono, mi auguro ci siano altre storie da raccontare” le sue parole.

Nulla da fare, alla fine. Basata sul romanzo young adult del 2021 Come si scrive ti amo di David Levithan e Rachel Cohn, Dash e Lily si ferma alla prima stagione. La piattaforma streaming ha però promesso tante altre sorprese. Vedremo a cosa avrà pensato questa volta per stupire tutti i suoi clienti.