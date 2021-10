Monete rare, queste vecchie Lire valgono oro: ecco come sono fatte

Ci sono alcune monete rare che valgono cifre da far perdere la testa. Queste vecchie Lire sono da far perdere la testa

Negli ultimi anni, il mondo del collezionismo ha registrato una brusca accelerata. In rete compaiono ogni giorno decine di nuovi annunci relativi a monete rare, francobolli, dischi, vinili, videogiochi, sneakers e chi più ne ha più ne metta. Ci sono alcune caratteristiche nello specifico che fanno schizzare il valore alle stelle.

Si parla ovviamente di scarse tirature e di poca reperibilità in giro, ma anche errori di conio o stampa e legami con particolari eventi storici. Oggi torniamo a parlare nello specifico di monete rare, con alcune vecchie Lire che hanno raggiunto valori stratosferici. Ecco come sono fatte e quanto potreste guadagnarci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monete rare, occhio a questa da 2 euro: valore alle stelle!

Monete rare, 4000 euro per queste vecchie Lire

Parliamo di monete rare e, nello specifico, di vecchie Lire dal peso d’oro. Ce ne sono alcune che possono farvi fruttare una fortuna. Un esempio? Le 10 lire del 1947, una moneta di per sé molto ricercata appunto perché appartiene ad un’epoca d’oro. Per riconoscerla, dovreste vedere se c’è un rametto d’ulivo e un cavallo alato. In caso di risposta affermativa, sappiate che il suo valore può arrivare anche a 4000 euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francobolli rari, prezzo super per questo: è italiano e potreste averlo voi!

Questo almeno è quanto spiegato dagli esperti. Se siete bravi e fortunati, potreste far scatenare un’asta dal valore finale impronosticabile. Dipende dal numero degli acquirenti possibili e da quanto sono disposti a rilanciare. Controllate subito nella vostra collezione, perché potreste avere un tesoro nascosto senza nemmeno esserne a conoscenza.