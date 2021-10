Meteo, temporali e vortice freddo sull’Italia: crollano le temperature

Sulla penisola italiana un vortice freddo è pronto a far precipitare la situazione meteo, con temporali pronti a bagnare gran parte del Paese.

Un nuovo vortice freddo è in arrivo sull’Italia. Infatti il meteo sulla penisola sarà caratterizzato da diversi temporali, forti piogge ed un crollo verticale delle temperature. Lo scenario meteorologico sul paese quindi si apprest ad assumere caratteristiche sempre più autunnali. Il tempo peggiore nel corso delle prossime 24 ore lo avremo sulle regioni di Nordest, sulle regioni adriatiche del Centro e su gran parte del Sud.

Su queste aree avremo cieli grigi e ed elevato rischio di piogge e temporali. Inoltre qui soffieranno i venti freddi di Bora e di Grecale che contribuiranno al calo delle temperature. Alla vigili del fine settimana il vortice ciclonico entrerà nel vivo, con le precipitazioni che tenderanno ad aumentare su tutto il paese. Entra così nel vivo l’autunno con gran parte della penisola coinvolta da piogge e temporali.

Meteo, temporali su gran parte del paese: arriva il vortice ciclonico

In queste ore avremo un quadro meteorologico in netto peggioramento. Inoltre il meteo italiano sarà caratterizzato da numerosi temporali che in queste ore stanno bagnando gran parte del Paese. Allo stesso tempo avremo un generale crollo delle temperature, con i valori estivi che saranno solamente un miraggio. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo diverse nuvolosità e residue piogge pronte a colpire basso Veneto ed Emilia Romagna. Altrove invece avremo maggiori schiarite con cieli sereni che caratterizzeranno il meteo delle regioni di Nordovest. Le temperature risulteranno in ulteriore calo, con massime che andranno dai 16 ai 20 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione chiusa e piovosa. Infatti le precipitazioni andranno a colpire lungo l’Adriatico e in Appennino. Mentre invece avremo tanta variabilità sulle regioni tirreniche. Le temperature risulteranno in ulteriore calo specialmente ad est, con le massime che oscilleranno dai 17 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo ancora instabile, con frequenti piogge e rovesci. Localmente queste precipitazioni assumeranno un carattere temporalesco. Anche qui le temperature subiranno un ulteriore calo, con valori massimi che oscilleranno dai 18 ai 22 gradi.