Un’amatissima ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha confessato di aver sofferto di depressione.

Valentina Persia, una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, si è raccontata tra le pagine di Chi, dove è tornata a parlare dell’esperienza fortificante nelle Honduras ma anche di una sua battaglia molto più complicata, definita dagli esperti come il male di vivere.

L’attrice purtroppo nella sua vita ha dovuto affrontare diverse difficoltà che hanno messo a dura prova la sua forza psicofisica. Energia e vitalità, punti che la contraddistinguono, sono venuti meno in un particolare momento della sua vita.

Isola dei Famosi, ex protagonista confessa: “Ho sofferto di depressione”

“Ho sofferto di depressione ed è stato il momento più difficile della mia vita. L’ho superata grazie agli amici che mi sono stati vicino, non mi hanno mai lasciata sola. A tratti tornavo preda dello sconforto, che però poi passava”. Questo quanto confessato da Valentina Persia che nei giorni scorsi ha tagliato il traguardo dei 50 anni con una bella festa di compleanno.

La comica, da poco tornata in tv con il programma comico di Italia Uno Honolulu, parlando a Chi ha ammesso di essere rimasta delusa da alcuni ex compagni dell’Isola dei famosi: “Per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me il percorso all’Isola. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al mio messaggio d’invito. Non farò però nomi e cognomi”.