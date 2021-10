All’interno della casa più spiata d’Italia la preoccupazione per una coinquilina è alle stelle.

Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié, nonostante le incomprensioni degli ultimi giorni, sono sempre più vicini e, anche se non come prima, si lasciano andare davanti alle telecamere. La loro relazione, o meglio chiamarlo flirt o conoscenza, si consuma senza filtri davanti agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori da casa.

Per Lulù però la casa non è solo sinonimo di amore, ma anche di incomprensioni con i coinquilini. Difatti la principessa è spesso triste e in questi giorni sembra che tali pensieri negativi si stiano riflettendo sul suo stato di salute mettendo in allerta Francesca Cipriani.

GF Vip 6, preoccupazione nella casa: “È andata in bagno a vomitare”

Lulù Selassié non sta vivendo al meglio l’avventura dentro la casa del GF Vip e ieri la principessa sembra aver avuto un crollo emotivo che ha fatto preoccupare i telespettatori e Francesca Cipriani. La pupa ieri sera ha raggiunto alcune coinquiline nella camera blu ed ha rivelato che Lulù avrebbe vomitato dopo aver mangiato.

“Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta.Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”.

Francesca Cipriani non è l’unica ad essersi accorta di questa cosa. Nella casa anche Andrea Casalino aveva espresso le sue preoccupazioni proprio su Lulù: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo“.