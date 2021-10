GF Vip 6, concorrente beccato mentre pratica autoerotismo: spunta il nome

Episodio choc durante il GF Vip 6. Infatti Raffaella Fico avrebbe beccato il coinquilino a praticare autoerotismo: scopriamo chi è.

Nel corso di questo GF Vip 6 si è consumato uno degli episodi più imbarazzanti nella storia del reality show. Infatti nel corso della diretta, Raffaella Fico ha sorpreso uno dei suoi coinquilini uomini intento a praticare autoerotismo. Un episodio che crea non poco imbarazzo, visto che in questa edizione della Casa più spiata dagli italiani ci sarebbe anche una stanza dedicata solamente ai concorrenti maschi.

All’interno di questa stanza speciale, infatti, tutti gli uomini presenti in casa possono concedersi un momento di intimità. Di questa novità se n’era parlato già nei giorni scorsi, quando Francesca Cipriani aveva fatto una battuta piccante su Giucas Casella. Adesso però l’episodio ha coinvolto Raffaella Fico ed un concorrente inaspettato. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’interno della casa.

GF Vip 6, Raffaella Fico becca un concorrente in intimità: cos’è successo

Nel corso di questa edizione sono stati numerosi gli utenti che hanno praticato dell’onanismo nella stanza creata proprio dalla produzione del Grande Fratello. Uno di questi, però, sarebbe stato beccato proprio da Raffaella Fico che invece avrebbe sorpreso il coinquilino in bagno nel peggior momento possibile. La modella napoletana avrebbe subito chiuso la porta, ma oramai il peggio l’aveva visto. Inoltre la concorrente ha raccontato tutto ai propri compagni, ma senza fare nomi.

Chi invece avrebbe rivelato l’uomo in questione sarebbe stata Manila Nazzaro. Infatti l’ex Miss Italia ha confessato che l’uomo in questione era Nicola Pisu. Al momento il concorrente non ha commentato quanto accaduto, proprio per mantenere per sè il segreto. Adesso la speranza per il nipote della Mirigliani è che questo siparietto passi inosservato agli autori e ad Alfonso Signorini. Infatti il rischio è proprio che il conduttore possa mettere il dito nella piaga a livello Nazionale.