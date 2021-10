Emma Marrone, il suo uomo ideale è un volto famosissimo: lo confessa la Canalis!

Elisabetta Canalis confessa chi sarebbe l’uomo ideale per Emma Marrone. La confessione dell’ex velina lascia tutti senza parole: le sue parole.

Elisabetta Canalis torna a parlare nel corso della sua trasmissione ‘Vite da Copertina‘. L’ex velina infatti ha discusso a tutto tondo con il giornalista Santo Pirrotta, cogliendo l’occasione per parlare anche della cantante Emma Marrone. Tra i tanti argomenti discussi sulla cantante, oltre al suo impegno per i diritti della comunità LGBTQIA+ e la sua lotta contro il tumore, la Canalis ha colto l’occasione anche per lanciare un’interessante curiosità.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ex concorrente di GF Vip e Isola dei Famosi confessa: “Hanno provato a uccidermi”

Infatti la modella ha svelato la ‘crush‘ di una delle cantanti italiane più amate. Stando alle parole della showgirl sarda, Emma avrebbe una cotta per un uomo già accasato, ossia il marito della Canalis stessa. Elisabetta, divertita dall’argomento, ha svelato alcune delle parole che la cantante le dice spesso scatenando il pubblico a casa.

Emma Marrone, la rivelazione della Canalis: “È cotta di mio marito”

Emma Marrone avrebbe una cotta per il marito di Elisabetta Canalis. A rivelarlo ci ha pensato la modella sarda stessa, che parlando con Santo Pirrotta ha affermato: “L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian, Emma mi dice sempre ‘Ammazza Eli, è un figo‘ Emma facciamo così, due tre mesi e poi…“. Insomma l’uomo ideale per la cantante sarebbe proprio il compagno di vita di una delle sue care amiche.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fabrizio Corona, arriva una delicata confessione riguardo il figlio

Sul caldo tema la Canalis ha concluso affermando: “Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese“. Insomma la Marrone è pronta a trovare un uomo con cui condividere parte della sua quotidiana, a differenza di quanto successo con le sue passate relazioni.