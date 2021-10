Carlo Conti sostituisce Amadeus, terremoto in Rai: indiscrezione bomba

Terremoto in Rai: Carlo Conti è pronto a sostituire Amadeus. L’indiscrezione bomba riguarda uno dei programmi di punta

Amadeus fino all’ultima stagione si è occupato della conduzione di Ora o mai più, ma quest’anno potrebbe esserci un grande cambio di rotta. Stando a quanto annunciato da Dagospia, nella persona di Giuseppe Candela, a sostituire il conduttore romagnolo, infatti, ci sarà Carlo Conti.

Qualora dovesse essere confermato il conduttore toscano al timone del programma in onda su Rai Uno, si troverebbe a sfidare un colosso della TV ed imbattibile nel sabato sera: Amici di Maria De Filippi. Di certo non una cosa da poco per Carlo Conti che, tra l’altro, è molto amico alla padrona di casa di Mediaset.

Ora o mai più, Amadeus spodestato da Carlo Conti

Dalla Rai hanno pensato a Carlo Conti che sta battendo di volta in volta la Mediaset che trasmette il Grande Fratello VIP il venerdì sera in contemporanea alla sua conduzione di Tale e Quale Show. È pur vero che il conduttore toscano ha accettato una nuova e bella sfida: quella di proporre personaggi interessanti per la TV italiana e metterli a gareggiare in un programma già vecchio 10 anni.

Quello nei confronti di Amadeus di certo non si può definire provvedimento di sanzione, tutt’altro: il conduttore romagnolo sarà impegnato per il terzo Festival di Sanremo consecutivo.