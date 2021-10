Canzone Segreta 2, l’indiscrezione bomba sul nuovo conduttore

Manca ormai poco all’inizio della seconda stagione di Canzone Segreta e la Rai sarebbe alla ricerca del nuovo conduttore. Dopo una stagione deludente, Serena Rossi avrebbe infatti deciso di non proseguire l’avventura.

L’attesa di vedere Serena Rossi alla guida della trasmissione Canzone Segreta si è rivelata una grande delusione per gli spettatori della scorsa stagione televisiva. A lasciare insoddisfatti i fan non è stata la conduttrice, ma bensì il programma stesso, dove a dei personaggi famosi vengono fatte delle sorprese.

Come molti hanno sostenuto, forse il format avrebbe funzionato di più rendendo protagonista la gente comune piuttosto che i vip. Serena Rossi, però, si sarebbe sentita travolta dalle critiche, e non se la sarebbe sentita di stare per un’altra stagione al timone di Canzone segreta, tornando a mettere in primo piano la carriera di attrice.

Canzone Segreta, c’è già il nome del nuovo conduttore?

Alle numerose indiscrezioni riguardo alla scelta del nuovo conduttore di Canzone Segreta si è aggiunta la rivelazione incredibile di Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia. La Rai avrebbe già deciso chi cercherà di riprendere in mano le sorti della trasmissione dopo la prima stagione sfortunata.

Si tratta di una persona che, apparentemente ha molte cose in comune con Serena Rossi: è un’attrice poliedrica, è attraente ed è partenopea. Il nome filtrato sarebbe dunque quello di Serena Autieri, che però non sarebbe già stata scelta ma sarebbe in cima alla lista dei nomi presi in considerazione per il ruolo.