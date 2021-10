Ballando con le Stelle 2021, un amato concorrente già a rischio ancora prima del via: colpo di scena che spiazza tutto il pubblico

Manca poco più di una settimana al via di uno degli show più attesi dell’anno, almeno su Rai 1. Ballando con le Stelle 2021 ha ufficializzato il cast e le coppie che si daranno battaglia in pista, ma rischia di perdere uno dei concorrenti più amati e discussi.

Cosa sta succedendo al talent show condotto da Milly Carlucci? Tutta colpa del budget, o almeno è quello che sospetta il settimanale ‘Oggi’. Alcuni dei concorrenti infatti avrebbero sparato molto alto, ma la Fai non ha accettato le richieste decurtando il budget consueto. Lo aveva confermato anche la stessa Milly la settimana scorsa incontrando la stampa: “Scrivetelo a caratteri cubitali: abbiamo avuto il taglio del 15% rispetto all’anno scorso“.

E tra le ‘vittime’ ci sarebbe soprattutto Morgan che ha discusso a lungo con la produzione per concordare la sua partecipazione al programma. Alla fine ha accettato la proposta, ma la rivista conferma che sarà in gara soltanto per un tempo limitato. Tre puntate al massimo e poi Marco Castoldi in te Morgan andrà fuori. C’è da crederci oppure è soltanto una mossa pubblicitaria per lanciare ancora meglio il programma?

Ballando con le Stelle 2021, primi screzi in vista tra i concorrenti: c’è una richiesta clamorosa

Ma altre bizze dei futuri protagonisti stanno facendo discutere in questi giorni. Sempre secondo ‘Oggi’ infatti Morgan sarebbe in rotta di collisione con Arisa. E lei avrebbe chiesto espressamente alla produzione di fare alcune modifiche negli orari delle prove in sala per non incrociare il collega ma anche Federico Fashion Style.

Non è tanto un problema con loro, quando con il suo ultimo compagno, Andrea Di Carlo che come manager rappresenta sia l’ex leader dei Bluvertigo che il noto parrucchiere delle dive. Lo stesso Di Carlo l’ha ammesso chiaramente: “Lei ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”.