Ballando con le Stelle 2021, torna storico concorrente ma con un nuovo ruolo!

E’ pronto a tornare a Ballando con le stelle un nuovo concorrente, che però assumerà un nuovo ruolo: le ultime sullo show di Milly Carlucci.

Non finiscono le soprese per Ballando con le Stelle. Il programma Rai condotto da Milly Carlucci è pronta a riaccogliere Alessandra Mussolini, ma non più nelle vesti di concorrente. A confermarlo è la stessa soubrette, che nella giornata di ieri era ospite a ‘La Vita in Diretta‘ di Alberto Matano. Infatti proprio il presentatore ha precisato ad inizio puntata: “Alessandra non è qui per caso. Tornerà a Ballando con le stelle!”

Sempre Matano ha poi aggiunto ironicamente: “Chissà cosa farà, potrebbe essere la prima concorrente ad essere riammessa in gara!“. La battuta del conduttore non è passata inosservata, con molti telespettatori che hanno pensato ad un ritorno di Alessandra in altre vesti. Infatti in queste ore si è parlato molto di un suo ingresso in contro-giuria, ma le indiscrezioni non sono finite qui.

Ballando Con Le Stelle 2021, torna Alessandra Mussolini? Nuovo ruolo per l’ex concorrente

Nel corso della sua ospitata a ‘La Vita in Diretta‘, Alessandra Mussolini ha ironizzato parlando con Alberto Matano: “Farò qualsiasi cosa, anche cose che riguardano i fatti tuoi“. Inoltre sempre la soubrette ha lanciato una sfida alla giuria, con una frecciatina particolare a Selvaggia Lucarelli, dichiarando: “Potrebbe esserci la mia vendetta quest’anno“. A questo punto il conduttore ha inviato un servizio proprio sull’esperienza di Alessandra nel corso del programma.

Infatti i telespettatori hanno potuto rivedere i momenti più piccanti dell’ex esponente politica durante la sua esperienza nel dating show. Parlando della sua nuova esperienza a Ballando Con Le Stelle, Alessandra Mussolini ha poi concluso affermando: “Farfalleggio, faccio incursioni, insomma tutto quello che mi viene di fare faccio“. C’è quindi grande attesa per la nuova avventura della soubrette all’interno di una delle trasmissioni Rai più amate.