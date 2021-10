Anticipazioni Amici, due felpe sospese: cosa succederà agli studenti?

Le anticipazioni sulla puntata di Amici dell’10 ottobre mostrano che ci saranno altri due studenti messi in discussione dai loro professori. Due felpe saranno infatti sospese: ecco di chi si tratta e come sono andate le quattro sfide.

Il 7 ottobre, negli studi Mediaset si è registrata la puntata che andrà in onda su Canale 5 il 10 ottobre. I presenti in studio sono stati in grado di fornire delle anticipazioni sui prossimi avvenimenti della scuola di Amici 21. Dopo una settimana movimentata in casetta, infatti, ben quattro studenti erano stati messi in sfida a causa dell’eccessivo disordine.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, sboccia l’amore tra due allievi? Il confronto sorprende tutti

NON PERDERTI >>> Amici 21, verdetto ufficiale: chi pagherà il provvedimento disciplinare – VIDEO

Si tratta dei cantanti LDA e Luigi, del team di Rudy Zerbi, e dei ballerini Christian e Mattia, che fanno parte del gruppo di Raimondo Todaro. La notizia positiva è che, nonostante siano stati messi in seria difficoltà durante le sfide, tutti e quattro sono stati in grado di confermare la propria maglia e quindi la permanenza nella scuola.

Amici 21, le anticipazioni dell’10 ottobre: Inder a processo

Come accade durante ogni puntata, anche il 10 ottobre gli studenti della scuola di Amici si esibiranno per mostrare le nuove capacità acquisite ai loro professori. Non ci saranno sorprese da questo punto di vista: tutti gli insegnanti saranno soddisfatti della crescita acquisita a livello tecnico dagli allievi.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, nuovo provvedimento disciplinare per 4 allievi: il motivo

Inder, però, si vedrà la felpa sospesa da Anna Pettinelli a causa della sua attitudine ad infrangere le regole. Stessa sorte spetterà a Flavia: convincerà per le sue doti canore, ma Lorella Cuccarini sospenderà la felpa anche a lei a causa dei suoi ritardi e della mancanza di impegno mostrato durante le lezioni.