Amici 21, sboccia l’amore tra due allievi? Il confronto sorprende tutti

Amici 21, è amore tra due allievi del talent show di Mediaset? Il confronto chiarisce un bel po’ di cose: pubblico sorpreso

Tra gli allievi di Amici 21 continuano a far discutere Luigi Strangis e Carola Puddu. Gli appassionati del Talent Show ideato e condotto da Maria De Filippi continuano a chiedersi come stanno realmente le cose tra i due. Ed ecco che intanto, nel corso del daytime odierno, Luigi e Carola hanno avuto un confronto: è stata proprio la ballerina a volerlo.

Seppure con comodo, Luigi ha raggiunto Carola in veranda. Qui i due allievi di Amici 21 hanno parlato facendo crollare ogni ipotesi su una presunta scintilla. A pensare che tra i due ci fosse del tenero è stata soprattutto la padrona di casa: adesso c’è solo da capire se è stata la De Filippi a prendere una svista o sono Carola e Luigi che devono ancora capire cosa sta sbocciando tra loro.

Intanto al ballerina non ha intenzione di nascondersi dietro un dito. Parlando all’allievo cantante, con un bigliettino tra le mani, gli ha svelato che lo trova intrigante: “Ciò non significa essere attraente”. Carola ha così sottolineato che prima di poter parlare di attrazione per una persona, deve conoscerla a fondo. Infine, attualmente è concentrata sul percorso intrapreso ad Amici: “Per ora non sono in grado di pensare ad altro che alla danza”.

Amici 21, arriva l’attesissimo confronto tra Carola e Luigi: ecco come stanno le cose

Nonostante Luigi significhi molto per Carola, la ballerina ha bisogno di concentrarsi sul percorso intrapreso ad Amici 21. Ma durante il confronto con il cantante, la Puddu ha più volte sottolineato che è affascinata dal suo modo di essere. Dunque al momento non è chiaro cosa c’è tra i due allievi del talent show più seguito su Canale Cinque, soprattutto dopo la risposta di Luigi.

Difatti se carola sembra confusa, il ché non esclude che possa comunque covare un sentimento, il cantante invece ha mostrato disinteresse nei suoi confronti: “Se una persona mi intriga sento che effettivamente può nascere qualcosa. Ma io questa sensazione, purtroppo, non l’ho avuta”. Imbarazzato il ragazzo ha cercato di spiegare che quando è preso da una ragazza, non ha bisogno di conoscerla: “Sono molto impulsivo”.

Insomma, forse bisogna solo attendere ancora un po’ di tempo per scoprire come evolverà la storia tra i due allievi di Amici 21. Al momento sembrerebbe proprio che tra Luigi e Carola non ci sia niente. Difatti, dopo le parole del cantante, la ballerina ha replicato aggiungendo che lui non rientra nei suoi canoni di bellezza: “Hai un bel taglio degli occhi, ma a me i ragazzi piacciono più muscolosi e con i capelli ricci, possibilmente tra il castano e il biondo”. Solo il tempo potrà dare delle risposte soprattutto alla padrona di casa che non sbaglia mai un colpo. Staremo a vedere!