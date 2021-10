Uomini e Donne, rottura definitiva: qualcosa non torna ai fan

La rottura definitiva annunciata anche in TV, ma ai fan di Uomini e Donne non torna qualcosa: cos’è successo

La frequentazione tra Marcello e Ida non è decollata. Negli studi di Uomini e Donne, infatti, si è assistito ad un addio da parte del cavaliere che non prova ciò che sente la dama che è tornata a mettersi in gioco dopo un anno di clausura a causa della vecchia scottatura causata da Riccardo Guarnieri.

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, infatti, durante la puntata registrata lunedì 4 ottobre, Marcello si è stancato dell’atteggiamento della dama ed ha preferito troncare i rapporti.

Uomini e Donne, Marcello e Ida al capolinea: qualcosa non torna ai fan

Durante le registrazioni, Tina è intervenuta sostenendo che la Platano fosse troppo pesante e la stessa dama ha deciso di abbandonare lo studio e recarsi nel dietro le quinte, probabilmente sperando di essere seguita dal cavaliere che è rimasto seduto al suo posto. C’è di più, quando Maria De Filippi gli ha fatto notare che Ida è andata via, lui ha ammesso fermamente che non l’avrebbe seguita.

La maggior parte del pubblico, al momento, è schierata dalla parte del cavaliere, tuttavia dal web emergono posizioni contrastanti. In molti, infatti, temono che quello di Marcello sia solo un modo per avere della visibilità sulle spalle di Ida.