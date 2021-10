Uomini e Donne, gravidanza complicata: “Penso di dover correre in ospedale ogni 2 ore”

Gravidanza più complicata del previsto per un volto noto di Uomini e Donne. Su Instagram spunta il post che fa preoccupare tutti i followers.

Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e Donne e de ‘L’Isola dei Famosi‘, ha mostrato su Instagram il suo pancione. Infatti l’influencer è al suo ottavo mese di gravidanza. La donna è in attesa del secondo figlio avuto dalla relazione con Pietro Tartaglione, conosciuto proprio durante la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice, infatti, dopo Domenico Ethan è pronto a far nascere Mario Achille.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Rosa ci ha tenuto ad aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Infatti insieme ad una foto con il pancione, la Perrotta ha aggiunto anche una lunga didascalia in cui ha rivelato tutte le complicanze dovute alla gravidanza. Inoltre sempre l’influencer ha chiesto anche consigli ai propri fan su come affrontare il secondo cesareo. Andiamo quindi a vedere il post dell’ex corteggiatrice sul social.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta all’ottavo mese di gravidanza: “Consigli per affrontare il secondo cesareo?”

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha così aggiornato i propri fan sulla seconda gravidanza. Infatti la dama è all’ottavo mese ed è pronta a dare alla luce il piccolo Mario Achille. Sui social, infatti, ha scritto: “Ottavo mese… la pancia comincia a pesare sul serio…e i dolori al basso ventre mi fanno pensare di dover correre in ospedale ogni 2 ore“. L’influencer quindi non ha nascosto il momento di difficoltà che sta attraversando.

Sempre sullo steso post di Instagram ha poi continuato: “Ammetto che la paura per questo secondo parto è più forte che per il primo. Manca poco ormai…non so se sperare arrivi subito o più tardi possibile! Consigli su come affrontare un secondo cesareo? cosa mi aspetta? Vi leggo tutte“. Sono tantissimi i fan che hanno cercato di rincuorare la modella isolana, anche se sono spuntati agli occhi di tutti i consigli di numerosi Vip che hanno risposto al post.