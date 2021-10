Temptation Island, fiocco rosa in casa: la gioia per la nuova arrivata – FOTO

Una nuova grande notizia per una coppia di Temptation Island: la famiglia si allarga, è un fiocco rosa in casa

View this post on Instagram Un post condiviso da Flavio Zerella (@flavio_zerella_)

Un fiocco rosa a Temptation Island è stato appeso da Flavio Zerella e Nunzia Sansone che sono appena diventati genitori. “Sono diventato papà” ha annunciato orgogliosamente l’ex concorrente del reality show che ha annunciato anche il nome, molto particolare, della bambina: Dea Zerella.

In realtà, il nome della splendida neonata era già stato annunciato mesi fa. La coppia, infatti, ha vissuto la gravidanza aggiornando i loro follower passo dopo passo, compreso il momento del Gender Reveal Party.

Temptation Island, Flavio e Nunzia genitori: splendido fiocco rosa

View this post on Instagram Un post condiviso da Flavio Zerella (@flavio_zerella_)

Una grande festa per scoprire il sesso del nascitura e la decisione di chiamarla Dea “nome che indica una divinità femminile simbolo di vita, bellezza e amore”. In occasione dello stesso Gender Reveal Party, poi, Flavio ha chiesto a Nunzia di sposarlo ricevendo un sonoro ‘sì’ da parte della futura moglie. Con ogni probabilità, l’evento è previsto per il post gravidanza, presumibilmente nei prossimi mesi.

Mentre Flavio si è precipitato a condividere la grande notizia sui social, Nunzia si sta godendo il post-parto e non ha ancora aggiornato i suoi follower della grande gioia che ha travolto la famiglia. Dea Zerella è finalmente la nuova arrivata di casa.