Ruby ter, tornano le ex olgettine: “Non siamo escort, Berlusconi ci ha rovinato la vita”

"Berlusconi mi ha rovinato la vita". Così Barbara Guerra che oggi al termine dell'udienza Ruby ter si è presentata in tribunale con Alessandra Sorcinelli desiderosa di voler rispondere alle domande dei pm in aula. "Essere etichettata come escort per me è un dispregiativo - ha aggiunto Barbara Guerra - Berlusconi non mi ha mai difeso e sono molto indignata per questo".