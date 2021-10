La conduttrice si è aperta al pubblico ed ha fatto una rivelazione. La conduttrice ha sofferto tanto.

Domenica scorsa è iniziato il nuovo programma condotto da una coppia straordinaria: Paola Perego e Simona Ventura. Citofonare Rai2 andrà in onda dalle 11.15 ogni domenica e Paola, Simona e i loro ospiti mostrano ai telespettatori i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entrano nelle case di alcune famiglie italiane.

Oltre che nelle abitazioni, la Perego ha anche fatto breccia nei cuori degli italiani che la seguono sempre e ci tengono alla sua felicità. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego ha però raccontato un dolore nel suo passato, legato al “tradimento” di un’amica.

Paola Perego si apre al pubblico e rivela: “Ho sofferto molto”

“Mi è capitato di avere fregature da amiche, per questo ho sofferto tanto e per tanto tempo”. Ha spiegato Paola Perego che poi ha proseguito. “Da un’amica non ti aspetti certi colpi bassi. In tutta sincerità, forse mi fa stare più male il tradimento di una donna che quello di un uomo”.

Oggi Paola Perego è una donna realizzata professionalmente e negli affetti. “Da quando sono diventata nonna di Pietro ho cambiato gusti” ha raccontato la conduttrice che ha svelato: “Ho imparato finalmente a cucinare”.