Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni, pericolo per Stefania: cosa succede

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 svelano nuovi intricati dettagli sulla soap opera: in particolare, Stefania sarà in pericolo

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sta andando a gonfie vele e la consueta programmazione delle puntate dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:00 su Rai Uno proseguirà ancora a lungo.

Tutto è incentrato su Adelaide che non rinuncerà affatto a trovare la lettera che Achille ha scritto alla figlia, nonostante in casa sia arrivata anche Flora. Alla fine, infatti, riesce a mettere mano su quanto Ravani ha scritto proprio a Flora: la cosa non la entusiasmerà. Intanto, al magazzino, Vittorio e Umberto hanno qualche screzio: i due non sono perfettamente d’accordo sul piano editoriale da seguire per il Paradiso Market.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Stefania finisce nei guai

Stefania e suo padre andranno per la prima volta insieme a cena a casa dei Cattaneo. La donna è sicuramente felice di aver ritrovato il padre, ma allo stesso tempo teme il confronto con quella che sarà la sua nuova famiglia. Tuttavia, Veronica vorrebbe costruire un rapporto proprio con Stefania, ma Gemma, la figlia, non sembra essere molto d’accordo. Quest’ultima, molto gelosa delle attenzioni che sua madre rivolge a Stefania, le fa un grave torto.

Nel frattempo, Tina torna a Milano nascondendo i reali motivi del viaggio dalla Svizzera. Vittorio le proporrà di fare la protagonista per un film, ma la donna non sembrerà entusiasta. Quest’ultima, infatti, non è a suo agio sul palcoscenico e dietro le telecamere, pertanto rifiuta. Vittorio non si arrende e, speranzoso di un ‘sì’ entusiasta, stravolge il copione per cucirlo addosso a Tina.