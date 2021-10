Ignazio Moser, la spiegazione sui suoi problemi di salute: fan preoccupati

Ignazio Moser, dopo essere scomparso dai propri canali social, ha voluto dare un veloce aggiornamento riguardo il suo stato di salute. Purtroppo ci sarebbero alcuni problemi per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: ecco le sue parole.

A fine settembre, Ignazio Moser ha fatto preoccupare i suoi ammiratori con un messaggio del tutto inaspettato. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha infatti annunciato di volersi scollegare dai social network per un po’ di tempo. Non ci sarebbe nulla di strano, se Ignazio non avesse aggiunto un dettaglio inquietante.

LEGGI ANCHE >>> Ignazio Moser chiude tutto: “Problemi di salute”. L’ansia dei fan

NON PERDERTI >>> Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez, disavventura al mare: “Siamo bloccati” – VIDEO

Moser avrebbe da qualche tempo dei piccoli problemi di salute, sui quali sta indagando con l’aiuto dei medici. La cosa preoccupante è che questi fastidi lo accompagnano ormai da diversi giorni, anche se lui fino ad ora non aveva mai mostrato alcun malessere. Dopo qualche giorno, Ignazio Moser è tornato a parlare ai suoi fan dei suoi problemi di salute.

Ignazio Moser torna a parlare con i suoi fan: il messaggio

Come promesso, Ignazio Moser è tornato a parlare con i suoi fan sui social, fornendo un veloce aggiornamento sul suo stato di salute. Sembrerebbe che stia soffrendo di alcuni problemi fisici, forse aggravati anche da un periodo di forte stress. Moser accenna dunque a quanto sia importante l’equilibrio psico-fisico.

LEGGI ANCHE >>> Ignazio Moser e lo scherzo tutto da ridere: la reazione è uno spasso – VIDEO

Le sue parole fanno eco a quanto detto dalla ginnasta Simone Biles durante le Olimpiadi di Tokyo, quando si ritirò da alcune competizioni lamentato problemi di tipo psicologico, definiti “sconnessione fra mente e corpo”. Ignazio Moser ha dunque un consiglio per i suoi ammiratori: “Almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto“.

Ecco i messaggi condivisi da Ignazio Moser riguardo il suo stato di salute: