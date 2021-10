Giulia De Lellis è una vera furia, volano schiaffi: il motivo

Giulia De Lellis è l’ultima vittima dei diabolico scherzo de ‘Le Iene’. L’influencer ci è cascata in pieno ed ha addirittura usato le mani.

Giulia De Lellis è finita nuovamente nel mirino de ‘Le Iene’. Infatti la trasmissione satirica ha fatto un diabolico scherzo all’influencer che è andata su tutte le furie. Ad aiutare la produzione nel servizio ci ha pensato il fidanzato Carlo Gussali Beretta, l’assistente dell’ex di Andrea Damante, alcuni familiari e due dermatologi, hanno organizzato una perfida trappola.

La squadra organizzata dalla troupe de Le Iene non solo ha fatto credere a Giulia di esser stata tradita, ma ha anche fatto credere all’influencer che il suo ragazzo avesse preso la sifilide. Infatti la malattia è trasmissibile solamente sessualmente e proprio per questo motivo la De Lellis non l’ha presa benissimo. Inoltre visto che la personalità del web non ha mostrato sintomi, ha subito pensato ad un possibile tradimento.

Giulia De Lellis, lo scherzo malefico de ‘Le Iene’: l’influencer non la prende bene

Lo scherzo delle Iene è durato diversi giorni. Infatti la troupe della trasmissione è entrata in azione nella giornata di venerdì quando Carlo e Giulia si sono trovati a trascorrere una tranquilla serata casalinga. La serenità però è stata interrotta da una delle sue collaboratrici che le ha mostrato delle strane pustole. La De Lellis, che ha più volte dichiarato di essere ipocondriaca, si è subito messa in allarme.

Nonostante ciò si è comunque coricata con Beretta. L’uomo aiutato da una truccatrice de ‘Le Iene’ si è subito fatto apparire dei puntini e delle bolle simili a quelle dell’assistente. Così Carlo ha deciso di svegliare Giulia e l’ha messa al corrente della questione. L’influencer ha subito pensato si trattasse di Sifilide, così ha deciso di chiamare il suo dottore di fiducia. Il medico quindi ha asserito: “Si tratta al 100% di sifilide. Si trasmette solo con rapporti intimi“.

A questo punto Giulia ha fatto 2+2 ed ha ipotizzato una scappatella tra la sua assistente e Carlo. D’altra parte il fidanzato non ha negato e quindi Giulia è scoppiata in lacrime ed ha poi scatenato la sua furia rifilando un ceffone al ragazzo. A questo punto sono entrate in scena Le Iene che hanno cercato di placare l’influencer spiegandole che si trattava di un diabolico scherzo.