GF Vip 6, lacrime di commozione in Casa: il gesto da pelle d’oca di Manuel – VIDEO

Un gesto da pelle d’oca che ha fatto commuovere tutti i coinquilini del GF Vip 6: Manuel l’ha fatta grossa!

Che emozione ♥️ immagino la gioia di Manuel #gfvip pic.twitter.com/j0uIWrEhRo — Life is a fucki🖕🏼g bitch (@AnaMari32352845) October 6, 2021

Una gioia inspiegabile, l’emozione sul volto dei coinquilini evidente, Manuel Bortuzzo è uscito dal confessionale del GF Vip 6 camminando sulle sue gambe. Con il supporto di uno strumento che lo aiutasse ad avanzare pian piano e Alex Belli sempre vigile alle sue spalle, il nuotatore vittima di uno scambio di persona ha fatto commuovere tutti.

Un gran bel momento nella casa del Grande Fratello con Aldo Montano ed Alex Belli che gli sono stati al fianco e scherzando hanno riso insieme dicendosi: “Che bello! Ma è uno nuovo?”.

GF Vip 6, la commozione di tutti i coinquilini al gesto di Manuel

Non appena Manuel Bortuzzo ha raggiunto gli altri coinquilini della casa, la commozione è stata tanta e molto forte. Tutti hanno speso una parola per l’evento ripreso dalle telecamere e Lulù è corsa a sussurrargli all’orecchio parole carine. Katia Ricciarelli ha preso la palla al balzo per far notare la sua altezza – 1,89m circa – affermando: “Avete visto com’è alto?”.

Ad approfittare dell’aria ironica è Soleil Sorge che è corsa ad abbracciarlo ed ha preso in giro affettuosamente Lulù facendole notare la differenza d’altezza: “E adesso come fai a dargli i bacini?”. Un gran bel momento per i ragazzi che convivono da ormai un mese all’interno della casa del Grande Fratello Vip.