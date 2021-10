Nella casa del GF Vip 6 non mancano mai colpi di scena. Ancora lacrime e disperazione nella casa più spiata d’Italia.

Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié, nonostante le incomprensioni degli ultimi giorni, sono sempre più vicini e, anche se non come prima, si lasciano andare davanti alle telecamere. La loro relazione, o meglio chiamarlo flirt o conoscenza, si consuma senza filtri davanti agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori da casa.

Per Lulù però la casa non è solo sinonimo di amore, ma anche di incomprensioni con i coinquilini. Difatti la principessa è spesso triste e ieri sera è scoppiata a piangere per colpa di Manuel. Cosa sarà successo?

GF Vip 6, disperazione e lacrime: “Voglio andare via”

Da quando Aldo Montano è tornato nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo gli ha chiesto di riprendere il suo posto a letto e di dormire con lui. Questo ha mandato in crisi Lulù Selassié, che ieri è scoppiata in lacrime.

“Rispetto tutti i tuoi bisogno – ha detto la principessa -. Tutto quello che a te serve, i tuoi spazi. Io però ho bisogno di alcune cose e non volevo dirtelo. Perché poi so che si creano situazioni spiacevoli e tu ti allontani da me. Io ho tanti problemi, però volevo solo dirti che stasera volevo dormire con te. Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via e l’ho detto alle ragazze. Io vorrei andare via, perché ho troppi stress. Voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”.

Manuel Bortuzzo risponde a Lulù e la risposta non ha affatto tranquillizzato Lulù Selassié. “Sai bene che per me il dormire con un altra persona è un piacere e come tale deve rimanere. Senti facciamo le persone mature. Se io ho il piacere di dormire con Aldo, ci dormo quando voglio. Siamo grandi e capiamo le cose. Ci saranno altre notti che dormiremo insieme”.