GF Vip 6, clamoroso ritorno nella casa: riecco una concorrente del 2018?

GF Vip 6, clamoroso ritorno nella casa: torna una concorrente del 2018? Scopriremo tutto nelle prossime ore.

L’ultima volta che Maria Monsè ha partecipato a un programma televisivo è stato il GF Vip 3. Allora il programma non era condotto da Alfonso Signorini, bensì dalla moglie di Francesco Totti: Ilary Blasi. Durante la sua partecipazione allo show di Canale 5, l’attrice originaria di Catania è entrata nel cuore degli italiani. A seguire l’allora partecipazione però ci fu un episodio che colpì il pubblico da casa e suscitò non poche polemiche. Maria Concetta La Rosa, alias Maria Monsè, portò sua figlia allora 14enne dal chirurgo plastico per farle rifare il naso. Dopo questa parentesi l’attrice è apparsa nel salottino di Barbara D’Urso, ma adesso potrebbe tornare al GF Vip dopo 3 anni dall’ultima volta.

GF Vip 6, arriva l’incredibile scoop: sarà lei la nuova concorrente?

Maria Monsè a RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities, torna a parlare dei rumors che la vedono uno dei prossimi concorrenti della casa del Grande Fratello vip. Per adesso frena, ma l’idea di tornare a Cinecittà sembra piacerle abbastanza. “Io devo ritornare in quella Casa, in quanto, quando avevo fatto la mia esperienza, il GF era considerato un programma utile solo a litigare, mentre ora si ha una percezione diversa”.

Nella casa c’è una sua vecchia amica, Miriana Trevisan, che conobbe ai tempi di Non è la RaiRai e una sua vecchia fiamma…Amedeo Goria. “Io e Miriana siamo molto amiche sin dai tempi di ‘Non è la Rai’ ed entrambe sappiamo che c’è molta invidia tra le donne. Addirittura, in quel periodo fummo vittime insieme di episodi di bullismo femminile in Rai. Amedeo? E’ un uomo simpaticissimo, che ci sa fare in tutti i campi e ha tutta la mia stima”.