Fortnite, torna una delle feature più odiate (dopo due anni): utenti infuriati

A distanza di due anni, Fortnite si prepara a reinserire una delle feature più odiate di sempre. Gli utenti sono già su tutte le furie

Torniamo a parlare di novità in arrivo su Fortnite. La Stagione 8 è arrivata da ormai qualche settimana, ma è chiaro che Epic Games sia già proiettata al futuro e stia pensando a nuove aggiunte. Oltre alle partnership e collaborazioni con brand di livello, la software house starebbe pensare di reinserire anche vecchie feature viste nelle season passate.

Proprio in tal senso, leaker e dataminer stanno studiando ogni singolo movimento per individuare in anteprima alcune delle novità che potrebbero entrare a far parte del battle royale. L’ultima notizia ha già mandato su tutte le furie gli utenti: sta per tornare una feature tra le più odiate di tutte, e non si vedeva da due anni.

Keep in mind: Mechs will most likely be added to the game later this season, according to text in the files!

At the moment, it’s not known whether they will be the old B.R.U.T.E mechs or a new type of mechs.

We will be able to fund for them: “FundingStation.Mech.FundedAmount” pic.twitter.com/vt74fthbhT

— Shiina (@ShiinaBR) October 2, 2021