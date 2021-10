Fortnite prepara il super aggiornamento: tutte le skin in arrivo

Un nuovo super aggiornamento è in arrivo su Fortnite. Epic Games ha annunciato tantissime skin inedite

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Per il suo battle royale, Epic Games vuole continuare a fare le cose in grande. Si parla principalmente di nuove collaborazioni di lusso e di partnership, ma anche skin, eventi e molto altro. Come di consueto, con l’arrivo di Halloween anche il videogioco si prepara a far festa.

Torna infatti l’attesissimo Fortnitemares, super evento con mappe, skin, minidischi ed altre esperienze a tema. E ci sono persino contenuti creati dalla community. Nello specifico, lo store digitale si riempirà di costumi tematici. Tra questi, ci sono diversi vestiari a tema zucca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, torna una delle feature più odiate (dopo due anni): utenti infuriati

Fortnite, tutte le novità dell’evento Fortnitemares

Open your textbook to chapter seven and learn how to break it down with these moves by Dairold Potts. pic.twitter.com/mgdgwStV10 — Fortnite (@FortniteGame) October 2, 2021

Finalmente ci siamo. Su Fortnite torna l’evento Fortnitemares, con tantissime novità dedicate ai suoi utenti per Halloween. Oltre alle classiche skin già viste negli anni passati, sono in arrivo con Universal Pictures alcuni famosi mostri come Frankenstein e la Mummia. Tornano anche i Tarocchi, piccoli poster che di giorno in giorno riveleranno quali oggetti o outfit entreranno a far parte dello store.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp e la paura di un nuovo down: perchè può ripetersi

Al momento, non ci sono ancora troppe informazioni legate a ciò che verrà introdotto dalla software house. Non resta che giocare ogni giorno, cercare i tarocchi ed accedere allo Store intorno alle ore 02:00 italiane. E prima del 31 ottobre, come di consueto, possiamo aspettarci un nuovo aggiornamento con eventi dedicati alla festa più spaventosa dell’anno.