Fabrizio Corona ed il figlio hanno raccontato cosa è successo negli ultimi mesi. Carlos Maria, infatti, non è stato bene ed ha dovuto ricorrere a diverse cure, anche con l’aiuto della mamma Nina Moric.

Sembra essere tornato di nuovo il sereno fra Nina Moric e Fabrizio Corona, e di conseguenza ne sta beneficiando anche il loro figlio. Solo qualche settimana prima, la modella croata aveva deciso di pubblicare degli incredibili audio, con i quali voleva dimostrare quale fosse la sua terribile quotidianità.

Uno dei contenuti più sconvolgenti degli audio è proprio quanto il figlio di Fabrizio Corona racconterebbe alla madre. Dopo la festa di compleanno in discoteca, Carlos si era fermato a vivere dal padre, ma avrebbe riferito alla madre che l’avrebbe fatto perchè si sarebbe sentito in parte minacciato. Inoltre, il padre sarebbe il “male” e lui vorrebbe andare via.

Il figlio di Fabrizio Corona: indeciso fra il mondo dello spettacolo e studiare filosofia all’università

Fabrizio Corona e Carlos Maria hanno rilasciato un’intervista al magazine Chi, dove hanno raccontato cosa è successo negli ultimi mesi. Il ragazzo, dopo aver superato l’esame di Maturità, avrebbe acuito alcuni problemi, nati forse da una fissazione esagerata nei confronti di una ragazza. Sarebbe dunque andato a curarsi in Croazia.

Poi, mentre Fabrizio Corona si trovava in carcere, il figlio è stato trasferito in una clinica in Svizzera. Questa situazione, in un primo momento, aveva fatto arrabbiare moltissimo l’ex re dei paparazzi, che in un secondo momento ha cambiato idea. Corona, infatti, ha ammesso che la clinica elvetica ha donato di nuovo il sorriso a Carlos Maria.

Ecco il breve video di Carlos Maria Corona, in cui la didascalia annuncia la sua rinascita: