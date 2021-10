Elodie, la notizia è sensazionale: applausi a scena aperta per lei! Ha ottenuto un risultato davvero stupefacente in televisione

Ieri sera sono tornate in diretta su Italia 1 ‘Le Iene‘. Lo storico programma Mediaset ha tagliato il traguardo dei 25 anni in onda, diventando uno dei più longevi nel panorama nazionale. Questa stagione ha segnato un profondo cambiamento con il passato, vista la scelta di utilizzare delle conduttrici a gettone. Al fianco di Nicola Savino, infatti, non ci sarà un unico volto, ma di volta in volta si alterneranno personaggi dello sport e dello spettacolo. Ieri è toccato a Elodie inaugurare il format e quanto pare le cose sono andate alla grande. I dati d’ascolto hanno premiato la puntata con il 10% di share e più di 1 milione e mezzo di spettatori. Ovviamente era presente anche il trio della Gialappa’s Band, come da consuetudine a partire dal 2018. La bellissima cantante ha accentrato su di sè la scena, reggendo alla grande il palcoscenico, alternandosi tra pose mozzafiato (con vestiti davvero da urlo) e una verve straordinaria.

Elodie, la notizia è sensazionale: grande risultato a ‘Le Iene’

Nel momento clou della serata si è concessa anche un monologo sulle donne, in cui ha espresso concetti molto profondi e sentiti.

“Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà. Io non voglio essere difesa, voglio essere compresa. Non voglio essere giudicata, voglio essere ascoltata. Perché quello che sono vale, ci ho messo tanti anni per essere quella che sono oggi e sono orgogliosa di me“, ha detto Elodie. Poi ha aggiunto: “Tutte le volte che abbiamo accettato il ruolo che qualcuno ha scelto per noi siamo finite a fare da madri ai nostri compagni e passiamo la vita in qualche modo a cercare di salvare qualcun altro. A me è successo tante volte e non so neanche io perché lo faccio, forse perché sento di avere valore e un senso in questa vita. Però in realtà è proprio quando decidi di dare tutto a un’altra persona che ti annulli, ti annienti“.

Ecco gli ascolti della serata del 5 ottobre 2021:

Rai Uno – Morgane – Detective Geniale 3.544.000 spettatori e il 16.8% di share.

Canale 5 – Luce dei Tuoi Occhi ha raccolto 3.100.000 spettatori (16%).

Rai Due – Voglio Essere un Mago ha convinto 373.000 (1.9%).

Rai Tre – Cartabianca ha interessato 760.000 spettatori (3.6%).

Rete 4 – Fuori dal Coro ha totalizzato 818.000 spettatori (4.9%).

Italia 1 – Le Iene è stato visto da 1.555.000 spettatori (10%).

La7 – Di Martedì ha avuto 1.252.000 spettatori (6.3%).