Calciomercato Juventus, clamoroso retroscena: “Lui al posto di Ronaldo”

Calciomercato Juventus, un clamoroso retroscena sta girando nelle ultime ore. Doveva essere lui il sostituto di Cristiano Ronaldo

Insieme al trasferimento di Leo Messi al PSG, è probabilmente stato il colpo più discusso dell’estate: Cristiano Ronaldo al Manchester United. Dopo 3 stagioni, il fenomeno portoghese ha deciso di lasciare la Juventus e di cambiare maglia in una delle finestre di calciomercato più folli di sempre. Ad aver fatto discutere sono state soprattutto le tempistiche, con l’ex Real Madrid che ha comunicato la sua volontà a pochi giorni dal termine della sessione estiva.

I bianconeri si sono ritrovati a dover acquistare un sostituto in pochissimi giorni, e alla fine hanno virato sul ritorno di Moise Kean. In realtà, La Stampa ha svelato un clamoroso retroscena. Non doveva essere lui il sostituto, anzi. La Juventus aveva scelto il suo attaccante prediletto, ma l’operazione non è potuta andare in porto.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Ronaldo doveva essere Dzeko

Stando a quanto raccontato da La Stampa, il sostituto di Cristiano Ronaldo nell’ultima finestra di calciomercato sarebbe dovuto essere Edin Dzeko. La Juventus lo aveva puntato già da tempo, ma alla fine il bosniaco si è accasato all’Inter proprio pochi giorni prima dell’addio di CR7. Un’operazione che sarebbe stata un’eccezione alla linea giovane dettata dalla società, che ora punta proprio su un altro baby fenomeno.

Si tratta di Dusan Vlahovic, che proprio ieri ha ufficializzato che non rinnoverà il suo contratto ocn la Fiorentina. Si aprono interessanti spiragli di mercato per la prossima estate, con Cherubini che vorrebbe piazzare il grande colpo ed aprire un nuovo ciclo vincente.