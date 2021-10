Barbara D’Urso, che gaffe in diretta TV: cos’è successo in queste ore

Esilarante gaffe in diretta televisiva per Barbara D’Urso nel corso di un collegamento con la vispa Nonna Zina: cosa si sono dette le due.

Nella giornata di ieri durante Pomeriggio Cinque i telespettatori hanno potuto sorridere per il simpatico siparietto tra Barbara D’Urso e Nonna Zina. Infatti l’anziana era stata invitata in trasmissione per raccontare la storia di cui è stata protagonista suo malgrado. La badante della signora dopo aver scoperto il PIN ha iniziato a prelevare come se non ci fosse un domani.

Ma non solo con la carta della signora, la badante ha acquistato anche prodotti costosi come profumi da 200 euro. Una volta essersi accorta dei prelievi, la 90enne ha così deciso di contattare i carabinieri. Dopo alcuni controlli, le forze dell’ordine hanno accertato il reato provvedendo quindi ad arrestare la badante. Ciò che però ha scatenato l’ilarità dei telespettatori è il dialogo tra la D’Urso e Zina.

Barbara D’Urso e l’esilarante dialogo con Nonna Zina: risate in studio

Barbara d’Urso ha aperto il collegamento chiedendo: “Nonna Zina, 95 anni, giusto?“, proprio l’esordio è stato una gaffe visto che la signora aveva 90 anni. Infatti Zina ha risposto sorridendo ed affermando: “La saluto signora, ma 95 non ne ho“. A questo punto Barbara ha deciso di auto-schernirsi glissando: “Forse ne ho io 95 che non ricordavo l’età giusta“.

L’anziana signora ha precisato che a gennaio avrebbe compiuto 91 anni ed ha poi chiesto: “Ma lei è la signora d’Urso?“. A questo punto Barbara D’Urso ha chiesto di darle del tu, cercando quindi di proseguire l’intervista. Il siparietto non è di certo passato inosservato, con molte pagine satiriche che hanno deciso di riprendere il video dell’intervista. Intanto Pomeriggio Cinque sembra vivere una nuova giovinezza, con gli ascolti che volano ed il 16,5% di share conquistato nella giornata di ieri.