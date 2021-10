Ballando con Le Stelle, macchie sulla pelle per l’ex concorrente: fan sconvolti – FOTO

Un’ex concorrente di Ballando con Le Stelle ha pubblicato una foto senza filtri: i fan sono sbalorditi per le macchie sulla pelle

View this post on Instagram Un post condiviso da Giorgia Surina (@giorgia_onmymind)

Giorgia Surina ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto senza filtri, acqua e sapone e senza neppure un filo di trucco. Questo ha portato alla luce un problema molto comune per la pelle delle donne: le macchie sul volto.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, clamoroso ritorno nella casa: riecco una concorrente del 2018?

NON PERDERTI > > > Amici 21, verdetto ufficiale: chi pagherà il provvedimento disciplinare – VIDEO

Dopo un primo ‘forte impatto’ per i fan, nel vederla ‘a nudo’, i commenti più accreditati sono quelli di un meraviglioso coraggio che dovrebbero avere tutte le influencer di Instagram. La didascalia che accompagna lo scatto è eloquente: “Verità”, perché troppo spesso si tende a mischiare la finzione con la realtà, soprattutto dalla nascita dei social network.

LEGGI ANCHE > > > Paola Perego si apre al pubblico e rivela: “Ho sofferto molto”

Ballando con Le Stelle, Giorgia Surina senza filtri

Non è la prima volta che l’ex concorrente di Ballando con Le Stelle e speaker radiofonica di RTL 102.5 posta foto in cui sono visibili le macchie sulla pelle, ma è sicuramente la prima volta che lo fa senza un velo di trucco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elodie, la notizia è sensazionale: applausi a scena aperta per lei!

I suoi quasi 600mila follower hanno apprezzato particolarmente la sua scelta di mettersi in mostra senza filtri. Ad oggi, infatti, è raro trovare una donna o un uomo che non passino prima da Photoshop e poi su Instagram. L’anno scorso, anche Aurora Ramazzotti fu acclamata per la coraggiosa scelta di postare una foto completamente naturale in cui mostrava i problemi d’acne con cui combatte da ragazzina.