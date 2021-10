Anticipazioni Un Posto al Sole, c’è un assurdo risvolto nel caso Susanna?

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole portano importanti novità su diversi fronti per le famiglie di Palazzo Palladini

Un Posto Al Sole prosegue con la sua consueta programmazione dal lunedì al venerdì dalle 20:45 su Rai 3, immediatamente dopo lo show di attualità Chesucc3de? condotto da Geppi Cucciari. Nelle prossime puntate le famiglie di Palazzo Palladini riceveranno ognuno una notizia sorprendente che, per un motivo o un altro, sposteranno gli equilibri.

A tenere banco è ancora il caso Susanna: Pasquale o Mauro? Chi ha aggredito la ragazza? La situazione porta ad uno stress sopraelevato Niko Poggi che accuserà un malore. A quel punto suo padre, Renato, si renderà conto di essergli stato troppo addosso e che l’avvocato ha bisogno di riposo. Nel frattempo, le indagini non vanno avanti ed i dottori ancora non fanno un nuovo tentativo per risvegliare la giovane dal coma.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia rinuncerà a Giancarlo?

Michele è alle prese con la popolarità che gli sta portando la pubblicazione del nuovo libro e fa a Silvia una proposta: vorrebbe che sua moglie lasciasse in gestione il Bar Vulcano ai ragazzi e facesse un tour con lui per le librerie d’Italia ad incontrare i suoi fan. D’altra parte, Silvia non sa che fare: oltre al Bar Vulcano lascerebbe qui anche Giancarlo, uomo con cui ha ritrovato la passione.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini il triangolo amoroso Alberto-Clara-Patrizio subisce un nuovo colpo: la mamma di Federico sta rivalutando il suo rapporto con il figlio di Raffaele. Tornerà tra le braccia dell’avvocato?