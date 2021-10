Amici 21, verdetto ufficiale: chi pagherà il provvedimento disciplinare – VIDEO

La produzione di Amici 21 aveva annunciato un provvedimento disciplinare per i ragazzi: è arrivato il verdetto ufficiale

View this post on Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ormai è un must di ogni edizione che i ragazzi non hanno abbastanza cura della casa in cui vivono ad Amici 21 ed è un must che, per questo motivo, ci sono provvedimenti disciplinari. Quest’anno non è passato neppure un mese e gli autori hanno messo subito in chiaro le regole, ecco perché avevano deciso di sorteggiare tra i ragazzi su chi dovesse andare in sfida.

LEGGI ANCHE > > > Paola Perego si apre al pubblico e rivela: “Ho sofferto molto”

NON PERDERTI > > > Elodie, la notizia è sensazionale: applausi a scena aperta per lei!

Sono stati gli stessi allievi a prendere le redini della situazione in mano e proporre di fare votazioni anonime per decidere chi mettere in sfida tra di loro. La produzione ha accettato la proposta ed è arrivato il verdetto ufficiale.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, disperazione e lacrime: “Voglio andare via”

Amici 21, chi andrà in sfida per il provvedimento disciplinare

Il risultato delle votazioni è stato: 11 voti per il ballerino Mattia, 8 voti per il ballerino Christian, 7 voti per il cantante LDA e 3 voti per Rea. Quest’ultima ha reagito molto male alla sua nomination perché non si sente responsabile della confusione che c’è in casa. Fortunatamente, per lei, due dei suoi compagni hanno ritirato il suo nome ed in sfida ci è finito il 5° più votato: Luigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giulia De Lellis è una vera furia, volano schiaffi: il motivo

Immediatamente dopo aver saputo di essere in sfida, i quattro sanzionati dal provvedimento disciplinare hanno scoperto anche i nomi dei loro sfidanti, rispettivamente: Claudia, Angelo, Andrea e Sergio. Con ogni probabilità, le sfide verranno trasmesse direttamente nell’appuntamento pomeridiano di domenica.