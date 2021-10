È possibile scoprire se qualcuno è entrato nelle tue chat? Il trucco è davvero molto semplice e alla portata di tutti.

Dopo il down di ieri in molti sono preoccupati. In tanti si sono chiesti se il blocco di ieri è servito a qualcuno per dare una sbirciatina alle nostre chat di Facebook, Instagram o Whatsapp. Israele ad esempio ha dichiarato lo stato di cyber allerta in seguito al blackout mentre secondo alcuni esperti citati dal New York Times a condizione di anonimato i titoli della società di Mark Zuckerberg sono scesi del 4,89%. Fatto questo doveroso preambolo, passiamo al sodo spiegando come scoprire se qualcuno è entrato nelle nostre chat.

WhatsApp, scopri se qualcuno è entrato nelle tue chat: è semplicissimo

Whatsapp per tutti è un archivio privato di tutto quello che facciamo: foto, video, ma anche password e conversazioni private. Insomma quest’app di messaggistica, a suo modo è l’universo della vita quotidiana di ognuno di noi. La maggior parte degli utenti quindi vivono con l’ansia che qualcuno possa entrare di soppiatto nelle chat. Ecco quindi un po’ di consigli e di operazioni che dovresti assicurarti di fare per potenziare le difese del tuo telefono.

Scorri tutti i tuoi messaggi fino agli ultimi, quelli nelle chat meno usate. Potrebbero averti inviato qualche messaggio sospetto o strano che è bene tu possa segnalare subito. Controlla spesso il tuo profilo personale e i messaggi che arrivano sul tuo telefono (proprio gli SMS) che riguardano WhatsApp. Controlla chi sono i contatti che hai in rubrica e che qualcuno non abbia aperto una sessione di WhatsApp Web a tua insaputa. Accertatene nelle impostazioni dell’app.