Vanessa Incontrada ha un annuncio da fare? Fan in delirio – FOTO

Vanessa Incontrada ha un annuncio da fare? Il suo ultimo post su Instagram è ambiguo e mette in agitazione i fan che già sperano

“Forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Quindi mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, altrimenti va bene così”. Rispondeva così, nel maggio scorso, Vanessa Incontrada a Mara Venier che le chiedeva se a 42 anni e con un figlio abbastanza grande sentisse un nuovo desiderio di maternità.

Ecco, forse adesso c’è anche un’altra risposta perché la popolarissima conduttrice tv e attrice potrebbe essere incinta. Il condizionale rimane d’obbligo, però il suo ultimo misterioso post su Instagram porta in quella direzione e sta già facendo impazzire tutti i follower.

Vanessa si è fatta fotografare a mezzo busto e con un grande sorriso. E parla di “dolce imbarazzo“, senza far vedere che cosa sta guardando con tanta attenzione. Ma c’è di più, perché lei è di lingua madre spagnola nonostante un padre italianissimo. E ‘embarazada‘ da quelle parti significa semplicemente ‘incinta’. Quindi, tirando le somme la prima conclusione logica è che abbia qualcosa di importante da comunicare per il suo futuro.

Vanessa Incontrada ha un annuncio importante da fare? La famiglia è il suo primo rifugio

In questi giorni Vanessa Incontrada si sta godendo gli ottimi riscontri della sua prima volta al bancone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. E dopo la fortunata esperienza all’Arena di Verona insieme a Carlo Conti su Rai 1 ha anche altri progetti da portare avanti.

Ma è possibile che nei prossimi mesi debba rallentare un po’ per dedicarsi di più a se st4essa e alla famiglia che resta comunque al centro dei suoi pensieri e della sua vita. Da 14 anni fa coppia con l’imprenditore toscano Rossano Laurini, un anno dopo è arrivato Isal che è legatissimo alla mamma (ampiamente ricambiato. E la loro vita a Follonica è tutto quello che lei vuole quando ha bisogno di staccare.

Ne aveva parlato la stessa Vanessa qualche mese fa: “Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio. Questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui. E in questa fase ora è anche più difficile staccarsi da lui. Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano da casa mia e da mio figlio”.