Uomini e Donne, Isabella e Tina smascherano Gemma Galgani – VIDEO

Nello studio di Uomini e Donne è andato in onda quella che è sembrata la resa dei conti definitiva nei confronti di Gemma Galgani, che sarebbe stata smascherata. Contro di lei anche Isabella Ricci: ecco cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 5 ottobre Gemma Galgani ha subito dei continui attacchi. Non appena entrata in studio, Tina Cipollari ha iniziato a gridare, e si è calmata solo quando ha saputo che Isabella Ricci aveva preparato un video che voleva andasse subito in onda. Il protagonista delle immagini è Biagio.

Il cavaliere aveva corteggiato Gemma Galgani diverse settimane prima. I due si erano frequentati e si erano anche dati un bacio, definito “al limite del pornografico“. All’inizio di questa stagione, proprio la tronista torinese aveva criticato Isabella Ricci per il suo comportamento con Biagio.

Uomini e Donne, Isabella a Gemma: “Sei una vergogna”

Gemma Galgani aveva criticato Isabella Ricci proprio perchè aveva baciato subito Biagio. La tronista, però, l’ha smascherata con un video che dimostra che anche lei ha baciato subito un corteggiatore. Fra l’altro, l’uomo che sia Isabella Ricci che Gemma hanno baciato subito è lo stesso, cioè Biagio. Isabella è durissima e sentenzia: “Sei una vergogna“.

Tina Cipollari sospetta che Gemma e Biagio si siano messi d’accordo per umiliare Isabella Ricci. Altrimenti, per quale motivo Biagio continuerebbe ad insistere che Isabella “c’è stata subito” e che “non è una santa“, mentre riguardo Gemma non ha detto nulla? Come mai quando proprio Gemma ha criticato Isabella omettendo il loro bacio lui è stato zitto?

Ecco il video della trasmissione di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani viene smascherata nel suo accordo con Biagio:

Poco dopo il litigio, Gemma ha pure avuto un brutto confronto con il suo corteggiatore: