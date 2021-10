Uomini e Donne, l’ex tronista sbotta contro la fidanzata: amore finito?

Un cattivo gesto pubblicato sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto male alla fidanzata: si presagisce cattivo tempo

L’affiatatissima coppia, Martina Grado e Giacomo Czerny sono state al centro di una polemica per una risposta poco carina da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. In particolare, la fidanzata ed ex corteggiatrice Martina, ha organizzato un ennesimo scherzo che non è stato accolto serenamente da Czerny che le ha risposto: “Adesso basta, hai rotto le pa**e, stavo rispondendo a Samantha Curcio”.

Tuttavia, Martina ha preso giustamente con ironia le parole del fidanzato ed ha aggiunto alla didascalia della storia di Instagram: “Ti amo”.

Uomini e Donne, come stanno le cose tra Martina e Giacomo

Giacomo Czerny e Martina Grado stanno vivendo la loro serena storia d’amore a discapito di tutte le calunnie inventate sul loro conto, anche durante il percorso ad Uomini e Donne. I due, infatti, da poco hanno deciso di andare a convivere e la loro vicinanza sta funzionando alla grande, senza particolari intoppi, a parte qualche scherzo di troppo da parte dell’ex corteggiatrice.

La loro è l’unica relazione durata dello scorso Trono Classico. Infatti, per Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio il destino è stato diverso: hanno già perso i loro corteggiatori. Un amore come nelle favole quello tra Martina e Giacomo, sarà per sempre?