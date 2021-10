Uomini e Donne, cavaliere sbaglia l’invio del messaggio: brutta sorpresa per Gemma – FOTO

Brutto colpo per Gemma Galgani che sembrava aver ripreso a sorridere a Uomini e Donne, ma riceve un messaggio sbagliato

Sembrava essere tornato il sereno nella vita di Gemma Galgani, ma subito è sceso nuovamente un temporale. Ad Uomini e Donne, infatti, la dama torinese ha conosciuto un nuovo cavaliere, Pierluigi, con il quale si sta frequentando. La scorsa settimana, al termine delle registrazioni, Gemma ha chiesto a Pierluigi di vedersi, ma il cavaliere ha declinato l’invito sostenendo di dover stare con la figlia.

Tuttavia, nel corso della serata, proprio la dama torinese riceve un messaggio: “Ca**o, la Gemma mi vuole venerdì pomeriggio” accompagnato da emoji che piangono.

Uomini e Donne, Gemma-Pierluigi: qual è la verità?

Pierluigi e Gemma non mi sembrano cosa insieme eh 🙄#uominiedonne pic.twitter.com/ONXARYYOIY — Arcani_e_Argatti (@cordismei) October 5, 2021

Durante la puntata di Uomini e Donne, Pierluigi ha provato ad arrampicarsi sugli specchi sostenendo che il messaggio fosse destinato alla figlia e che le emoji non erano di disperazione, ma di dispiacere nel non poter passare del tempo con la figlia. Gemma Galgani ha storto il naso sostenendo che a Pierluigi non interessa vederla, tant’è che non è apparso neppure entusiasta della proposta fatta.

Prima di ciò, Gemma ha dovuto affrontare un’altra questione: il bacio con Biagio. La produzione, infatti, ha mandato un videoclip in cui la dama torinese affermava ci fosse stato del tenero con il cavaliere che, attualmente, sta frequentando Isabella Ricci.