Una delle coppie del dating show sembra essere giunta già al capolinea dinanzi allo stupore dei telespettatori.

Uomini e Donne è tornato e con lui anche i vecchi protagonisti della passata stagione. Tra i volti celebri i telespettatori hanno potuto riabbracciare, “virtualmente”, Ida Platano che dopo le delusioni amorose degli scorsi anni ha deciso di tentar nuova fortuna con Marcello Messina. Il cavaliere ha 47 anni e tra lui e Ida è scattata sin da subito una certa affinità. Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni e le dimostrazioni che chiede iniziano a diventare assillanti e Marcello non se se la sente di continuare la frequentazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6: “Sono state uccise e bruciate”. La confessione lascia tutti in lacrime

Uomini e Donne, amatissima coppia al capolinea: “Lo vedo titubante”

Ida Platano non ha nascosto che con Marcello, al di fuori dal programma è scoppiata la passione, raccontando in maniera piuttosto esplicita che tra i due c’è stato un rapporto intimo. Ida tuttavia si è mostrata insoddisfatta, mettendo in visibile imbarazzo il cavaliere che ha iniziato a prendere le distanze da lei.

“Sono una mamma, ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo cose forti e non me ne vergogno. Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare, lo vedo titubante”.