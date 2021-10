Royal Family, indiscrezione su Meghan Markle: “Ha questo problema”

Meghan Markle ha un problema. L’indiscrezione sulla duchessa del Sussex ha sorpreso tutti.

L’apparenza inganna. Questo è poco ma sicuro. La stessa Meghan Markle, duchessa del Sussex, che agli occhi di tutti sembra sicura di sé, in fondo non lo è. Bella, intelligente, donna di successo e chi più ne ha più ne metta, ma guai ad affermare che la moglie del principe Harry possiede un’elevata autostima. Tale affermazione, seppur illogica, trova conferme in un’indiscrezione riportata da Hello Magazine che svela un retroscena su lei e Harry a un evento nel 2019. Quell’episodio l’ha aiutata a maturare la decisione di non sottoporsi a nessuna dieta drastica.

Meghan Markle, indiscrezione sulla moglie di Harry: “Ha questo problema”

Cinque mesi dopo aver dato alla luce il figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Harry e Meghan hanno preso parte all’evento WellChild Awards e qualcuno ha sentito il principe rassicurare la sua consorte su quanto fosse meravigliosa. La chiacchierata è iniziata parlando con Emmie Narayn-Nicholas, la bambina di 10 anni che ha vinto un premio per la sua idea Emmie’s Kitchen, e sua mamma Eve durante il ricevimento.

“Erano adorabili. Quando Meghan si è seduta, ho detto: ‘Oh, sei fantastica e hai appena avuto un bambino. ‘. Harry l’ha guardata dicendo: ‘Vedi, te l’avevo detto!’ facendo intendere che era intervenuto per placare le sue insicurezze”. Una conversazione che dimostra che nonostante sia una bellissima duchessa, anche lei a volte si sente insicura.