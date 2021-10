Pechino Express, Della Gherardesca in sedia a rotelle: cos’è successo

Una notizia a sorpresa. Il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca partirà in sedia rotelle. Ecco cos’è successo

Manca sempre meno alla nuova edizione di Pechino Express. Per la prima volta in assoluto, lo storico show della Rai verrà prodotto e trasmesso in esclusiva su Sky. Al timone ci sarà come sempre Costantino Della Gherardesca, che già negli anni passati ha presentato lo show con successo. Lo stesso conduttore ha però stupito tutti i suoi fan con uno scatto pubblicato sui social.

Fuori da Malpensa in sedia a rotelle con un addetto dell’aeroporto, mentre si fuma una sigaretta. I fan hanno immediatamente iniziato a chiedersi per quale motivo Della Gherardesca partirà per l’avventura in queste condizioni. Ecco cos’è successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, dettagli intimi dopo un incontro: cavaliere nella bufera

Pechino Express, ecco perché Della Gherardesca è in sedia a rotelle

Il conduttore di Pechino Express Costantino Della Gherardesca è partito da Malpensa in sedia a rotelle.Molti fan si sono immediatamente preoccupati, ma è stato lui stesso a chiedere di non fargli nessuna domanda. Ha solo spiegato che si trova in queste condizioni a causa della cervicobrachialgia. Si tratta di una patologia che ha scatenato in lui dei fastidi a livello ortopedico di cui non ricorda il nome.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Netflix, muore una leggenda: era nel set di una famosissima serie

Lo stesso Della Gherardesca ha poi spiegato che questo problema arriva in un periodo della sua vita già di per sé molto complicato, a causa dei tantissimi cambiamenti che lo stanno vedendo protagonista. L’unico punto fermo è proprio Pechino Express, con le registrazioni che partiranno a brevissimo.