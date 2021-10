Netflix, pronto il reboot della serie TV cult? Fan al settimo cielo

Una fantastica notizia per moltissimi utenti Netflix. Sarebbe in programma il reboot di una serie TV cult

Il catalogo di Netflix è in continuo aggiornamento, per la gioia dei suoi utenti. Quasi ogni giorno escono nuovi film e serie TV, che stanno ottenendo un successo smisurato. Basti pensare a Squid Game, pronto a diventare lo show più visto di sempre sulla piattaforma.

Intanto però, si alimentano le voci anche relative a possibili reboot di vecchie serie TV diventate cult nel corso degli anni. I fan dei supereroi sicuramente si ricorderanno di Daredevil, personaggio Marvel tra i più amati di sempre. Secondo alcuni rumors, pare che i Marvel Studios siano intenzionati a riproporre il personaggio con gli stessi attori. Ancora da capire se per una nuova serie TV o per un lungometraggio.

Netflix, torna Daredevil? Gli ultimi rumors

Tutto pronto per il reboot di Daredevil. La serie TV di Netflix è stata una delle più seguite negli ultimi anni, soprattutto per ciò che riguarda il filone dei supereroi Marvel. A tal proposito, è intervenuto l’attore protagonista Charlie Cox. “Non voglio dire nulla e non voglio rovinare le cose ai fan. La mia risposta è no comment. Non so cosa succederà, ma anche se ci fosse una possibilità che accada in futuro non voglio dire nulla” ha spiegato, aggiungendo: “Magari le persone della Marvel ai piani alti potrebbero ascoltare le mie parole ed esserne influenzate. So che i fan hanno una grande passione per Daredevil, e forse in futuro potranno rivedermi in quel ruolo“.

Al momento, dunque, si tratta solo di voci. Non resta che attendere e vedere se spunteranno nuovi dettagli sul possibile reboot di uno dei show cult degli ultimi anni pubblicati su Netflix.