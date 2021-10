Giorgio Parisi è il sesto italiano a vincere il premio Nobel per la Fisica. Prima di lui nomi giganteschi, come Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Un grande riconoscimento per il fisico e docente, ex presidente dell’Accademia dei Lincei e ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: “Giorgio Parisi è un gigante, uno di quelli sulle cui spalle le generazioni future si siederanno per scrutare l’orizzonte della scienza e fare un passo ulteriore verso la conoscenza”, ha commentato, commossa, la rettrice dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni.

Parisi, 73 anni, si è laureato proprio nell’ateneo romano, specializzandosi poi in Fisica delle particelle, meccanica quantistica, fluidodinamica, materia condensata e supercomputer. Nel 1992 gli è stata conferita la Medaglia Boltzmann (assegnata ogni tre anni dalla IUPAP International Union of Pure and Applied Physics per nuovi risultati in termodinamica e meccanica statistica) per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati, e la Medaglia Max Planck nel 2011, dalla società tedesca di fisica Deutsche Physikalische Gesellschaft. È stato vincitore di due advanced grant dell’ERC European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, ed è autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri.