Italia’s Got Talent, dramma improvviso: è morto un ballerino 15enne

Un terribile dramma quello che ha colpito Italia’s Got Talent. È morto un ballerino di 15 anni che aveva partecipato al talent show

A soli 15 anni, è scomparso Mattia Montenesi. Nato a Trieste, il giovane ballerino aveva conquistato tutta la sua città grazie alle sue spettacolari performance di break dance e balli acrobatici. Visto il talento indiscutibile, decise di partecipare anche ad Italia’s Got Talent nel 2015. I giudici e il pubblico rimasero piacevolmente stupiti, tanto da portarlo in finale.

Il ragazzo è diventato uno dei volti simbolo delle ultime edizioni del talent show. La scomparsa improvvisa ha stupito tutti. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew, era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT” si legge sui social dello show di Sky.

Italia’s Got Talent, le cause della morte del 15enne Mattia Montenesi

Una notizia tristissima, che ha gettato nello sconforto i milioni di fan di Italia’s Got Talent che nel 2015 lo avevano votato fino in finale. Mattia Montenesi è scomparso a soli 15 anni, a causa di una malattia incurabile contro la quale lottava da sempre. La famiglia e i suoi amici lo piangono con profondo dolore, e aloro si aggiungono anche i fan e l’associazione di Promozione sociale Spiz. “Con immenso dolore apprendiamo la tristissima notizia della scomparsa di Mattia Montenesi. L’ultima ‘battle’ si è rivelata troppo dura anche per un guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto” si legge sulla loro pagina Facebook.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social network, con pensieri dedicati al giovane ragazzo scomparso prematuramente.