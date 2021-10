Il Paradiso delle Signore, il triste addio dell’attrice: non tornerà più

Una delle attrici più amate de Il Paradiso delle Signore ha deciso di dare l’addio alla soap opera di Rai 1 per tuffarsi in un nuovo lavoro. Scopri di chi si tratta e cosa sta facendo in questi giorni.

Giorgio Lupano ed Enrica Pintore hanno interpretato i ruoli della coppia più amata de Il Paradiso delle Signore, cioè quella composta da Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo. La coppia, dopo numerose avversità, era finalmente riuscita a coronare il proprio sogno d’amore, lasciando anche la città di Milano.

L’addio a Milano, purtroppo, coincide anche con l’arrivo di un figlio e, soprattutto, l’addio alla soap opera. Giorgio Lupano ha chiarito più volte, anche attraverso i suoi profili social, che ogni ritorno ne Il Paradiso delle Signore è da escludere. Questo ha disperato i fan dei #cattegaris, che sostengono che i due attori si amino anche al di fuori del set.

Dopo l’addio a Il Paradiso delle Signore: cosa fa Clelia

Enrica Pintore, che interpretava Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle Signore, ha subito iniziato una nuova avventura dopo l’addio alla soap opera. Sta portando avanti diversi progetti, sempre come attrice. Uno di questi è un cortometraggio, di cui sta effettuando le riprese in questi giorni.

Enrica Pintore racconta ai propri fan che la pellicola a cui sta lavorando si chiamerà Incappucciati, e sarà ambientata nella sua Barbagia. Anche queste riprese saranno ambientate nel passato, precisamente negli anni ’70. Non è ancora chiaro il ruolo dell’attrice nel cortometraggio, ma il suo entusiasmo è contagioso.

Ecco un’altro impegno che Enrica Pintore sta portando avanti dopo Il Paradiso delle Signore: una serata di beneficienza a favore di Pangea Onlus. In questo video tutti i dettagli: