GF Vip 6, dopo Giucas Casella c’è un altro coming out? Il racconto

Dopo il coming out di Giucas Casella, anche un altro concorrente del GF Vip 6 ha deciso di aprirsi e raccontare la sua esperienza con una trans. Scopri di chi si tratta e come hanno reagito i coinquilini.

Anche se era stato tutto anticipato dall’esperto di gossip Rosica, il coming out di Giucas Casella ha comunque stupito tutti. L’illusionista ha infatti raccontato di aver avuto una passata esperienza con un uomo, e potrebbe averne altre in futuro. Secondo quanto gli inquilini della casa si sono confidati fra loro, Casella non sarebbe l’unico.

Amedeo Goria ha confidato di aver provato davvero di tutto dal punto di vista sessuale. Una sera si trovava in intimità con tre donne, una delle quali aveva una spiccata somiglianza con una ex di Aldo Montano. Poco dopo scopri che si trattava di una transessuale, ma Goria non si è comunque tirato indietro nel rapporto.

GF Vip 6, i commenti degli inquilini dopo il coming out

Giucas Casella è intervenuto a commentare come sia normale fare diverse esperienze sessuali, soprattutto quando si è giovani. Secondo Amedeo Goria, grazie alla libertà sessuale raggiunta oggi in occidente, avere un rapporto con una trans o un’esperienza omosessuale non identifica per forza la propria sessualità.

Goria sottolinea come lui comunque abbia visto la ragazza trans come una donna a tutti gli effetti, mentre Manuel Bortuzzo ha voluto toccare un tema a lui caro. Parlare delle proprie esperienze contribuisce ad abbattere il pregiudizio: questo vale non solo per il mondo LBGT, ma anche per i disabili. Per questo motivo, infatti il nuotatore è al GF Vip 6.